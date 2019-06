- Rada Krajowa Wiosny dokona w sobotę korekty dotyczącej powołania nowego zarządu krajowego. Z przyczyn osobistych zrezygnował z bycia wiceprezesem Marcin Anaszewicz. Zostaje jednak członkiem Rady Krajowej i zostaje w partii. Będzie aktywnie działał w kampanii krajowej, a zmiany mają na celu przygotowanie się do wyborów krajowych, bo planujemy rozpocząć w najbliższym czasie przygotowania do kampanii do parlamentu polskiego - powiedział PAP Gawkowski.

Jak dodał, w sobotę Wiosna nie wybierze nowego wiceprezesa, tylko członków zarządu. - Jako szef kampanii do Parlamentu Europejskiego Marcin Anaszewicz wykonał znakomitą pracę i wszyscy jesteśmy mu za nią wdzięczni - podkreślił Gawkowski.

W sobotę w Warszawie spotykają się koordynatorzy Wiosny z całego kraju, aby rozmawiać o scenariuszach startu ugrupowania w wyborach do polskiego parlamentu. - Obecnie na stole leżą różne możliwości: samodzielny start Wiosny, to jest pierwszy scenariusz, drugi scenariusz to jest start w koalicji z lewicowymi ugrupowaniami w większej albo mniejszej skali. W sobotę zostanie decyzja kierunkowa podjęta - powiedział Gawkowski.

Po spotkaniu kierownictwa Wiosny i wszystkich struktur regionalnych zaplanowana jest konferencja prasowa lidera Wiosny Roberta Biedronia, na której podana zostanie informacja o stanie rozmów koalicyjnych.

Na początku czerwca Biedroń powiedział, że Wiosna jest otwarta na budowanie wspólnej opozycyjnej koalicji w wyborach do Senatu. Zapowiedział również zamiar budowy bloku partii i ruchów postępowych, który - w jego intencji - miałby się stać trzecią siłą polityczną w Polsce, obok Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej.