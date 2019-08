Portal relacjonuje badanie, jakie dla tygodnika przeprowadzono na panelu Ariadna na grupie 1056 osób powyżej 18 roku życia. Respondentów zapytano czy ich zdaniem "Donald Tusk wystartuje w najbliższych wyborach prezydenckich".

Z ankiety wynika, że "według 59.9 proc. badanych, Donald Tusk nie wystartuje w najbliższych wyborach prezydenckich". "Przeciwne zdanie ma jedynie 40.7 proc. ankietowanych" - czytamy.

Respondentów zapytano również, czy jeśli Donald Tusk nie wystartuje, kto byłby najlepszym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. "Największe poparcie ma Rafał Trzaskowski (16.2 proc.). Obecny prezydent Warszawy wyraźnie dystansuje innych potencjalnych kandydatów wymienianych w medialnych spekulacjach. I tak za Trzaskowskim plasuje się Aleksandra Dulkiewicz (6.1 proc.), Bartosz Arłukowicz (5.8 proc.) oraz prezydent Łodzi Hanna Zdanowska (5.4 proc.)" - czytamy na portalu tygodnika.

Według ustaleń tygodnika "czarnym koniem wewnątrzpartyjnych przymiarek do wyborów prezydenckich może się okazać Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich". "Taka koncepcja pojawiła się w Platformie jakiś czas temu. W przeciwieństwie do poprzednich kandydatów, nie byłby jednak kandydatem partyjnym, a całej opozycji (z tego powodu nie uwzględniliśmy go w sondażu Ariadna, podobnie jak wymienianego już oficjalnie kandydata Lewicy – Roberta Biedronia)" - pisze portal "Wprost".

Biuro RPO: Adam Bodnar nie zamierza kandydować w żadnych wyborach

- Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich kończy się we wrześniu 2020 r.; Adam Bodnar nie zamierza kandydować w żadnych wyborach - powiedział PAP Łukasz Starzewski z Biura RPO.

Starzewski odniósł się w ten sposób do doniesień tygodnika "Wprost".