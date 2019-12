Na pytanie, kiedy dojdzie do zmiany szefa komisji, minister odpowiedziała: "liczę na to, że dojdzie do tej zmiany i wręcz wewnętrznie to czuję".

Dodała, że jej resort najbliżej współpracuje właśnie z komisją rodziny. Zależy nam, żeby ta współpraca była ścisła, dobra i przede wszystkim, żebyśmy szli w tym samym kierunku. Żeby słowa były czynem - podkreśliła.

Minister wskazała również, że rodzina to mama, tata i dzieci. Mówimy o tradycyjnym modelu rodziny - zaznaczyła. Na uwagę dziennikarki, że szefowa komisji inaczej widzi rodzinę, stwierdziła, że PiS i Zjednoczona Prawica widzi rodzinę "tak, jak widzieć się powinno, tak jak mamy zapisane w konstytucji i my na pewno od tego nie odejdziemy".

Maląg była pytana także, czy przed wyborami prezydenckimi emeryci mogą liczyć na wypłatę 13. emerytury. Tak, przecież zapowiedź była na 100 dni rządu. Będą gotowe ustawy i ta zapowiedź będzie zrealizowana. Jeśli będziemy chcieli to połączyć nawet z kalendarzem wyborczym, to na pewno tak się zadzieje - powiedziała.