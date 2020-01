Ja mam pytanie: czy funkcjonariusze już znaleźli? Policja szuka tych, którzy ujawnili tutaj taki plakat przed wyborami, afisz, że tam się ujawnia pani Majbacher, rabin Schudrich, profesor Tomasz Gross, Szewach Weiss, jako Żydzi, że chcą okupować, zdobyć rząd w Polsce – mówił Szewach Weiss, pytany w RMF FM o projekt ustawy "Stop 447".

Szewach Weiss zapytany, czy chce okupować Polskę, odpowiedział, że nie.

To jest moja odpowiedź – stwierdził..

Partia Konfederacja zebrała pod nim 200 tysięcy podpisów. Ustawa ma zdaniem twórców zabezpieczyć Polskę przed roszczeniami żydowskimi dotyczącymi mienia bezspadkowego oraz penalizować działania służące ich zaspokojeniu.

Posługując się nomenklaturą pokerową możemy powiedzieć "sprawdzamy" panie Jarosławie Kaczyński. Chcemy wiedzieć na kogo Polacy, patrioci, mają głosować w drugiej turze wyborów prezydenckich, czy faktycznie na "dobrą zmianę", lepszą zmianę, która ma nam dać pięknie rozwijającą się Polskę, wspaniały kraj, który dba o własne interesy – mówił prezes Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz podczas ogłoszenia zebrania 200 tysięcy podpisów pod ich inicjatywą.

Weiss stwierdził, że sprawa ta "ujawnia się nieraz na stole politycznym, ona cały czas leży na stole historycznym".

Faktem jest, że najwięcej Żydów w Europie żyło w Polsce. Drugim faktem jest niestety, że najwięcej zamordowanych w Holokauście to byli Żydzi z Polski. Trzecim faktem jest, że Polska była całkowicie zrujnowana. Także część mienia żydowskiego, te domy, te mieszkania były zburzone, tak jak polskie. Faktem jest, że Niemcy znacjonalizowali to wszystko. Faktem jest, że Polska znacjonalizowała niemiecki... Faktem jest, że prawie nie oddano nic Żydom. Ale to nie jest realne. To jest sprawa moralna, między narodami – mówił.

Dodał, że na załatwienie jej, jest "trochę za późno".

Można było to załatwić 20-30 lat temu, tak mi się wydaje. To są Stany Zjednoczone, są Żydzi, którzy mają wpływ. To jest moralna sprawa, niezałatwiona. Jest też dużo Polaków, są też związani taką sprawą co do kompensacji i reparacji. Ja bym powiedział teraz: to jest bardzo ważny temat na godzinny program, który zrobimy za kilka miesięcy – stwierdził.