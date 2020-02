"Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla +SE+, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w lutym br. wygrałby je PiS z wynikiem 41,40 proc. To rezultat nieco lepszy niż ten, który partia zanotowała w styczniu (40,48 proc.). Tym samym zwiększyła się przewaga formacji Jarosława Kaczyńskiego (71 l.) nad opozycją" - czytamy w dzienniku.

Reklama

"Koalicja Obywatelska wyraźnie traci i może liczyć na 25,05 proc. poparcia. Miesiąc wcześniej było to 27,39 proc. Trzecie miejsce na podium niezmiennie należy do Lewicy. Na tę formację chce zagłosować 14,35 proc. badanych. To niemal tyle samo, ile przed miesiącem" - informuje gazeta.

Zgodnie z sondażem, w Sejmie znalazłaby się jeszcze PSL-Koalicja Polska z 9,76 proc. poparcia oraz Konfederacja, na którą zagłosowałoby 8,31 proc. ankietowanych.

Te niewielkie zmiany poparcia są związane z aktywnością kandydatów na prezydenta. Emocjonalne wystąpienia Andrzeja Dudy mogą się przekładać na lepsze notowania PiS - komentuje cytowany w "Super Expressie" politolog prof. Ewa Marciniak z UW.