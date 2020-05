Za przyjęciem wniosku o wotum nieufności wobec wicepremiera głosowało 222 posłów, przeciw - 234.

W debacie nad wnioskiem KO o odwołanie Sasina, Mateusz Morawiecki dziękował mu za "znakomite działania" podczas pandemii koronawirusa. Wskazał, że jest on członkiem Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz specjalnego zespołu do zarządzania kryzysem gospodarczym.

Premier pokazał też wykres jednego z hiszpańskich instytutów, obrazujący ochronę przed Covid-19 mierzoną liczbą zgonów na milion mieszkańców. Morawiecki mówił, że Polska na tym wykresie znajduje się w miejscu, w którym chciałby się znajdować każdy kraj na świecie. To jest również zasługa pana premiera Sasina - podkreślił szef rządu.

Morawiecki nawiązał też do tarczy antykryzysowej podkreślając, że przy pracach nad nią pracował m.in. Sasin. Mam do premiera Sasina nie tylko pełne zaufanie, ale mam pełne przekonanie, że pan premier Sasin jest najlepszą osobą stojącą na straży polskiego kapitału, polskich spółek skarbu państwa, polskiej własności - podkreślił Morawiecki..

Sasin mówił podczas debaty w Sejmie, że bardzo uważnie zapoznał się z wnioskiem KO o jego odwołanie. Jak mówił, jest to bardzo ciekawa lektura, która bardzo wiele mówi o logice, którą kierują się jego autorzy. - To jest taka logika, która mówi, że działaniem z niskich pobudek - bo taki jest zarzut - jest przestrzeganie konstytucji i zorganizowanie wyborów, do których Polacy mają prawo, ale to prawo Polakom Platforma Obywatelska odbiera - oświadczył wicepremier.