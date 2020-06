- Niestety obawiam się, że władza podejmuje decyzje [o luzowaniu obostrzeń – red.] na zasadzie "wydaje mi się”. Od wielu tygodni mimo naszych próśb, nie zostały położone na stole informacje w oparciu o jakie wskaźniki są podejmowane te decyzje. Tak to się robi w wielu krajach i byłoby to rozsądniejsze niż to, co robimy u nas – powiedział gość Radia ZET, jeden z liderów Lewicy Razem Adrian Zandberg.

Polityk obawia się, że możemy mieć do czynienia z "negatywnymi konsekwencjami zbyt szybkiego uruchamiania niektórych form życia społecznego”. Reklama Pandemia na rynku pracy dopiero się zaczyna [RAPORT] Zobacz również - Mnie podbite oczy pana ministra Szumowskiego nie wzruszają. Być może dlatego, że sam czasem te podbite oczy miewam – komentował Zandberg. - Wolałbym, żebyśmy podejmowali decyzje nie na zasadzie zaufania do czyjegoś wizerunku tylko w oparciu o naukowe przesłanki – uważa gość Radia ZET. Jego zdaniem to nie politycy powinni podejmować takie decyzje a eksperci, którzy dokładnie wytłumaczą ich zasadność. Nie ma planów powrotu do ograniczeń, mrożenia gospodarki - poinformowała wcześniej w Polsat News wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zaapelowała przy tym o stosowanie się do ograniczeń.