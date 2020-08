Duda pytany był w Polsat News o ewentualne zmiany kadrowe w Kancelarii Prezydenta w nowej kadencji. Będą zmiany kadrowe, ale nie będzie rewolucji personalnej. Będą zmiany kadrowe wynikające z różnych sytuacji, także z dalszych planów życiowych moich kolegów i koleżanek - odpowiedział. Prowadzę w tej chwili rozmowy przede wszystkim z moimi ministrami - dodał prezydent.

Wygrałem te wybory m.in. też dlatego, że Kancelaria Prezydenta działała dobrze - zauważył. Duda wyraził przekonanie, że elementem oceny jego prezydentury było także to, jak funkcjonowało jego zaplecze.

W związku z tym ludzie, którzy na tym zapleczu byli przez ostatnie lata, przede wszystkim zasługują na moje podziękowania i otrzymują je - powiedział. Staram się być wobec nich fair. Ci, którzy będą chcieli realizować inne, dalsze swoje życiowe plany, z pewnością otrzymają moje wsparcie. Pewne zmiany w Kancelarii będą - poinformował Duda.

Pytany czy szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski pozostanie w Kancelarii Prezydenta odparł: "tak, z tego co się orientuję minister Szczerski na razie chce pozostać tutaj w kancelarii".

Prezydent: Nie lubię chodzić w maseczce, ale...

Prezydent był też pytany o postawę wobec pandemii koronawirusa, w tym noszenie maseczki.

Prezydent przyznał, że nie lubi nosić maseczki. Ja nie lubię chodzić w maseczce, ani mi to nie ułatwia życia, ani nie jest to dla mnie przyjemne. Natomiast prosił mnie zresztą sam minister Szumowski, prosił mnie też o to pan minister Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, żebym nosił tę maseczkę, właśnie w związku z zaprzysiężeniem, które skupi ogromną uwagę społeczną, po to, żeby pokazywać, że trzeba się zabezpieczać - powiedział Duda.

Jak zauważył "rzeczywiście jest tak, że liczba zachorowań wzrasta". "Niestety przewidywania ekspertów są takie, że ta liczba zachorowań będzie rosła i jeszcze przez pewien czas będzie wzrastała. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na rezygnację z defilady 15 sierpnia, mimo że jest to wielkie święto i miała być ogromna, wspaniała defilada" - podkreślił prezydent. Dodał jednak, że "oczywiste" jest, że tego typu wydarzenie przyciąga ludzi z całej Polski.

W rozmowie padło też pytanie o szczepienie na grypę. Na szczęście szczepienia na grypę są dobrowolne i tutaj każdy według własnej woli działa, ja również - powiedział prezydent.