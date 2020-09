- Nie rozumiem, że zarzucało się opozycji, że jest totalna. Totalna, to znaczy, że naprawdę poważnie to traktuje i pilnuje wszystkich spraw" - mówiła w "Graffiti" wicemarszałek Sejmu z PO Małgorzata Kidawa-Błońska. - To, że w PiS słowo "totalny" się nie podobało, to trudno, ale teraz nasze działanie będzie inne - dodała.

Koniec opozycji totalnej, musimy mieć konkretne propozycje. Musimy rozmawiać o prawdzie, o tym, co zagraża dzisiaj Polsce, o tym jakie będą tego konsekwencje, jaki grozi nam deficyt, ale człowiek jest najważniejszy. Przede wszystkim musimy się skupić na tym, jak pomagać obywatelom - powiedział podczas posiedzenia Rady Krajowej PO wiceszef ugrupowania, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Reklama Budka: Spoiwem ZP są stanowiska i kasa. Posady i szmal – to skrót PiS Zobacz również Pytana przez Marcina Fijołka o tę wypowiedź, Kidawa-Błońska odpowiedziała, że Platforma Obywatelska nadal będzie "krytykować i wytykać", ale "z mocniejszym otwarciem na współpracę z Polakami w kraju".