Treść pisma wysłanego przez posłankę Wandę Nowicką do prezydenta Rafała Trzaskowskiego:

"Szanowny Panie Prezydencie,

W ostatnim czasie znana między innymi z akcji homofobicznych furgonetka fundacji Pro Life zaczęła krążyć po ulicach Warszawy z bilboardem przedstawiającym na sąsiadujących zdjęciach zakrwawione płody i aktywistki Pro Choice.

Furgonetka ta jest gorliwie chroniona przez warszawską policję, natomiast próby sprzeciwu, także ze strony aktywistek przedstawionych na zdjęciu, są przez nią surowo represjonowane. Dodam, że akcja, do której używa się tego pojazdu, jest niezgodna z prawem. Na ten temat wypowiedziało się już kilka polskich sądów, zabraniając przedstawiania drastycznych obrazów w przestrzeni publicznej i zasądzając za to kary.

Co więcej, występujące na bilboardzie działaczki grupy "Aborcyjny Dream Team” są podpisane jako "Aborcyjny killing team”, a więc przedstawione jako morderczynie. Takie działanie ma na celu wzbudzenie nienawiści do tych konkretnych osób i może być uznane za nawoływanie do przemocy.

Apeluję, by użył Pan uprawnień właściwych prezydentowi i jak najszybciej doprowadził do zniknięcia furgonetki – coraz powszechniej nazywanej "pogromobusem” - z ulic Warszawy. Przykład prezydenta Jaśkowiaka w Poznaniu pokazuje że można zrobić wiele, potrzeba tylko determinacji w sprzeciwie wobec działań propagatorów nienawiści.

Z poważaniem

Wanda Nowicka

Posłanka na Sejm RP"