Gwiazdowski w środę w radiu RMF FM został zapytany, czy kandyduje na RPO w ramach happeningu, w ramach żartu, czy naprawdę wierzy, że zostanie Rzecznikiem.

Reklama

Gwiazdowski wie, że jest... bez szans

- To są dwie różne rzeczy. Ja nie wierzę, ale to wcale nie jest happening, dlatego że mam pewne kwestie dotyczące obrony praw i wolności obywatelskich ludziom do przekazania. Do przekazania mam tezę, że nie działają sądy, że powinny działać, że mogą działać i że wiem jak zrobić, żeby one działały - odpowiedział.

Przyznał też, że nikt z PiS nie rozmawiał z nim na temat kandydowania na RPO; dodał, że nie rozmawiał o tej sprawie z nikim poza PSL i Konfederacją. Na uwagę, że w takim razie nie ma szans na wybór, powiedział, że o tym wie.

Co z kandydaturą Rokity?

W wywiadzie dla portalu Interia.pl opublikowanym w ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda powiedział, że warto byłoby rozważyć kandydaturę Jana Rokity na stanowisko RPO.

Gwiazdowski pytany w RMF FM, czy Rokita byłby dobrym kandydatem na RPO, przyznał, że "byłby być może niezłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich".

- Zwłaszcza jakby otoczył się prawnikami, którzy wiedzą, co zrobić z sądownictwem przy tym systemie, który jest. Wykorzystać np. instytucję skargi kasacyjnej, albo wystąpień do Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego o uchwały ujednolicające orzecznictwo - trochę tak jak to robił Janusz Kochanowski - zajmował się konkretną sprawą obywatela, ale analizował jaki to ma wpływ na innych obywateli i co można zrobić systemowo, żeby problem rozwiązać - dodał.

Patowa sytuacja

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na RPO; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

Obecnie kandydatami na RPO są: wysunięty przez PSL i Konfederację Robert Gwiazdowski, po raz kolejny mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz zgłoszony przez PiS Piotr Wawrzyk. Termin zgłaszania kandydatów upłynął 29 grudnia.