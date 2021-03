Przed nami kluczowe decyzje. Rzeczywiście ten czas epidemii weryfikuje podejście do tego, w jaki sposób poszczególne państwa potrafią ze sobą współpracować. Bardzo dziękuję za takie owocne rozwijanie tego dialogu, który wraz z twoją wizytą rok temu w Warszawie, mogę powiedzieć, na bardzo wielu polach posunął się do przodu - powiedział w środę premier Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem.

Przypomniał, że rok temu jako Europa, Francja, Polska "byliśmy w zupełnie innym położeniu, bo był to czas przed epidemią". Dziś weryfikujemy nasze zdolności do odpowiedzi na największy kryzys od dziesięcioleci, dla wielu państw największy kryzys od czasów drugiej wojny światowej - ocenił szef rządu.

Fundamentalne zadania

Morawiecki podkreślił, że obecnie tempo szczepień, programy szczepionkowe, współpraca z Komisją Europejską i "przynaglanie" producentów do jak najszybszych dostaw "jest fundamentalnym zadaniem, które wspólnie wykonujemy".

Zdajemy sobie sprawę z pewnych obiektywnych trudności, ale jednocześnie podkreślamy, jak ważne jest to, by w sposób solidarny cała Europa rzeczywiście działała na tym polu - oświadczył premier Polski.

Według niego, "to pole pokazuje, jak ważna jest europeizacja niektórych elementów produkcji, niektórych sektorów". Jak mówił, wspiera Francję w tym głosie, by część produkcji, "która była przez poprzednie dwadzieścia, trzydzieści lat - jak to się mówi - wyoutsourcowana poza Europę, z powrotem wracała do Europy". To jest niezwykle ważne dla tej europejskiej autonomii w obszarze produkcji w dziedzinach fundamentalnie ważnych - zaznaczył.

Wymienił w tym kontekście kwestię szczepionek, współpracy w zakresie badań i wspólnego rozwijania "wielu przemysłów". Ale mam tu także na myśli obszar, który został poruszony przez pana prezydenta, obszar współpracy w dziedzinie obronności - powiedział premier. Jak mówił, to bardzo ważny temat zarówno w kontekście wschodniej flanki NATO i spójności UE.