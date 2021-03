Zandberg, który był w środę gościem Radia Plus, oceniał krytycznie działania rządu ws. walki z epidemią koronawirusa. - Sytuacja teraz jest dramatyczna. Prawda jest taka, że to miejsce, w którym jesteśmy, to jest miejsce, gdzie nie ma już przestrzeni na bardzo wyrafinowane czy regionalne polityki, jeżeli chodzi o obostrzenia - powiedział.

Osobiście uważam, że lepiej jest wprowadzać silniejsze obostrzenia na krócej, niż męczyć się z obostrzeniami nieco mniej, ale też dolegliwymi dużo, dużo dłużej - stwierdził poseł Lewicy.

Prawdziwy lockdown

W jego ocenie, przez ostatnie miesiące w Polsce nadużywano słowo lockdown nazywając tak częściowe ograniczenia czy zamykanie kolejnych branż gospodarki. - Możemy znaleźć się już za chwilę w sytuacji, gdzie innego narzędzia niż prawdziwy lockdown, żeby w jakikolwiek sposób uchwycić sytuację i utrzymać ją pod kontrolą nie będzie - powiedział Zandberg.

Dziś jest moment, w którym powinniśmy zdecydowanie zwiększyć obostrzenia - podkreślał polityk