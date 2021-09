Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski wykluczył posła Konfederacji Grzegorza Brauna z posiedzenia Sejmu za brak maseczki. Od tej decyzji Braun złożył odwołanie. Zajęła się nim sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

- Pan poseł konsekwentnie łamie regulamin i bierze również udział w posiedzeniu komisji bez maseczki, nie przedstawiając stosownego zaświadczenia w tym zakresie - wskazywał przewodniczący komisji Kazimierz Smoliński (PiS).

"Powołuję się na wolę wyborców"

Braun, uzasadniając swoje odwołanie od decyzji o wykluczeniu go z obrad, przekonywał, że działa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. - Akty prawne wyższe i najwyższe, na czele z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być modyfikowane - a zatem zakres swobód i wolności nie może być uszczuplany - aktami prawnymi niższego rzędu - mówił.

Poseł Konfederacji stwierdził, że "nie ma w Polsce prawa, które pozwalałoby jakiejkolwiek władzy rozstrzygać o detalach ubioru obywateli Rzeczypospolitej".

Jego zdaniem wykluczanie go z obrad to "łamiące prawo trudności i przeszkody w wykonywaniu mandatu posła". - Uniemożliwia mi się wywiązywanie z moich obowiązków, które przyjąłem, które zostały na mnie nałożone z mocy prawa w chwili, kiedy wynik wyborczy potwierdził udzielenie mi mandatu posła przez moich wyborców. Uniemożliwia mi się to wszystko, co należy do moich obowiązków, co należy do instrumentarium działania posła z uczestniczeniem w posiedzeniach planarnych i posiedzeniach komisji sejmowych włącznie - wskazywał Braun.

- Powołuję się na wolę moich wyborców. Jestem wyrazicielem moich wyborców i o to właśnie rzecz idzie, żeby nikt w Rzeczypospolitej Polskiej nie musiał każdemu i byle komu legitymować się ze stanu swojego zdrowia, żeby nikt nie musiał sięgać do kieszeni po jakiekolwiek zaświadczenia, które dotyczą sfery prywatności - oświadczył poseł Konfederacji.

9 posłów za, nikt nie był przeciwny

Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych negatywnie zaopiniowała odwołanie Brauna. Za negatywną opinią zagłosowało 9 posłów, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wydane przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek zarządzenie ws. szczególnych rozwiązań porządkowych dotyczących posiedzenia Sejmu zakłada, że bez maseczki na sali obrad mogą przebywać tylko posłowie, którzy dostarczą stosowne zaświadczenie lekarskie.

Braun wielokrotnie był wykluczany z posiedzeń Sejmu za brak maseczki. Stało się tak również w listopadzie 2020 r., w kwietniu br. oraz dwukrotnie w lipcu br.