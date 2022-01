Próg wyborczy do Sejmu przekroczyłyby też Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i Konfederacja - każde z tych ugrupowań z podobnym 6-proc. wynikiem. To oznacza, że PiS nie ma pewności samodzielnych rządów. Więcej - ma kłopot z utworzeniem rządu koalicyjnego. Do tego potrzebowałby porozumieć się z co najmniej dwoma innymi partiami.

Reklama

Na notowania PiS wpływają wejście w życie Polskiego Ładu i kiepskie nastroje wśród Polaków wynikające z rosnącej inflacji czy sytuacji epidemicznej. W Sejmie ustawa o masowym testowaniu pracowników, nazywana przez opozycję lex Kaczyński, spotkała się ze zdecydowaną krytyką opozycji. Mało komu podoba się ona również w szeregach partii rządzącej.

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>