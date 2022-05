Z opublikowanego w zeszłym tygodniu sondażu Ipsos dla portalu oko.press wynika, że gdyby cała prodemokratyczna opozycja pięciu partii (w tym Porozumienia Jarosława Gowina, bez Konfederacji)) utworzyła jedną listę, to taka koalicja zdobyłaby 50 proc. głosów. Na listę taką głosowałoby ponad 90 proc. wyborców KO, Polski 2050 i Lewicy. PiS przy takim wariancie mógłby liczyć natomiast na 30 proc. poparcia. Na wyniki sondażu zareagował w poniedziałek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, który po raz kolejny zaapelował do innych formacji opozycyjnych o porozumienie w sprawie utworzenia wspólnej listy.

"Zjednoczeni na pewno wygramy"

Od wielu miesięcy powtarzam te przecież dość oczywiste apele, słowa, prośby o zjednoczenie opozycji - oczywiste przecież nie tylko dla mnie. Dzisiaj mamy kolejny dowód - to wyniki badań renomowanej pracowni badań społecznych Ipsos. I one pokazują, że zjednoczona opozycja ma 50 procent, a PiS tylko 30. PiS nie jest silniejsze od opozycji, PiS jest silny podziałami na opozycji - podkreślił szef PO w krótkim nagraniu opublikowanym na Twitterze. Zjednoczeni na pewno wygramy - oświadczył. Chyba więcej dowodów już nie trzeba. Wzywam wszystkich najserdeczniej i z wielkim przekonaniem tak, jak tylko potrafię: poważnie potraktujmy też to wskazanie, nie tylko koje apele: idźmy do wyborów razem - zaapelował szef Platformy.

Sondaż Ipsos dla oko.press przeprowadzono metodą telefoniczną (CATI) w dniach 10-12 maja 2022 na reprezentatywnej próbie 1014 dorosłych Polaków.