Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PO) uważa, że w Polsce natychmiast powinna zostać wprowadzona możliwość zawierania związków partnerskich przez osoby tej samej płci. Zdaniem lidera Polski 2050 Szymona Hołowni związki partnerskie "to jest to, na co czujemy, że jest czas, że to już dawno powinno być zrobione".

W piątek po południu w olsztyńskim miasteczku Kortowo rozpoczął się drugi Campus Polska Przyszłości z udziałem m.in. polityków, samorządowców i młodzieży. Organizatorem spotkania jest Fundacja Campus Polska Przyszłości, a inicjatorem - prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Reklama W ramach tego spotkania w sobotę odbyła się debata Trzaskowskiego (PO) z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią, podczas której padło m.in. pytanie o to, kiedy w Polsce zostanie wprowadzona możliwość zawierania małżeństw przez osoby o tej samej płci. Trzaskowski o związkach partnerskich Jeśli chodzi o małżeństwa, powiem wam tak: po pierwsze, i od tego zaczynam, tak jak rok temu - natychmiast związki partnerskie. Natomiast jak związki partnerskie będą wyglądały, wy będziecie decydować o tym - odpowiedział Trzaskowski. Jak zauważył, "konserwatywne partie w Europie wprowadzały związki jednopłciowe, konserwatywne partie, i tak się dziś zmienia rzeczywistość". Reklama Możecie zawsze powiedzieć - ja to rozumiem - że ktoś jest za mało ambitny w jakiejś sprawie. Ale trzeba zacząć rozmawiać o temacie równości. Wprowadzić twarde rozwiązanie, jeśli chodzi o związki partnerskie i wtedy jestem absolutnie przekonany, że - jak wykonamy ten pierwszy krok - będziemy tak blisko równości, że będziemy w stanie wprowadzać takie standardy, które są standardami cywilizowanego świata i w Stanach Zjednoczonych i w większości państw UE - powiedział prezydent Warszawy. Reklama Hołownia, odpowiadając na pytanie, powiedział z kolei: Jeśli chodzi o związki partnerskie, nie ma tu żadnej wątpliwości, ja o tym też jasno mówiłem i chyba nawet w naszym ruchu nie znajdę osób, które myślą inaczej, to jest to, na co czujemy, że jest czas, że to już dawno powinno być zrobione, patrząc po tym, czego oczekują obywatele. A później można rozmawiać o tym, czego obywatele oczekują więcej i mieć w tej sprawie znowu takie same albo różne zdania - zaznaczył lider Polski 2050. autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka Olga Papiernik