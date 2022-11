Podczas odbywającego się w Tunezji szczytu narodów francuskojęzycznych prezydent Francji Emmanuel Macron oskarżył Rosję o podsycanie antyfrancuskiej propagandy w krajach afrykańskich. "Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w Republice Środkowoafrykańskiej czy innych krajach, by przekonać się, że realizowany jest tam rosyjski drapieżny projekt, podczas gdy Francja jest spychana na bok" - powiedział Macron, cytowany przez agencję Reutera.

Prezydent odniósł się też do zarzutów, że Paryż wykorzystuje historyczne więzi gospodarcze i polityczne w swoich byłych koloniach dla własnych interesów. Szereg mocarstw, które chcą rozszerzyć swoje wpływy w Afryce robi to, by zaszkodzić Francji, zranić jej język, zasiać wątpliwości, ale przede wszystkim realizować pewne interesy – stwierdził Macron. Reklama Macron do przywódców Indo-Pacyfiku: Wojna w Ukrainie to także wasz problem Zobacz również Zamachy stanu w Mali Francja była militarnie obecna w Mali od 2013 roku. W kraju doszło do dwóch zamachów stanu w 2020 i 2021 roku, a obecne władze malijskie nie chcą zachodniej koalicji wojsk na swoim terytorium, ale współpracują z rosyjskimi najemnikami z tak zwanej Grupy Wagnera. W połowie lutego Macron ogłosił, że Francja oraz jej sojusznicy wycofują siły z tego afrykańskiego kraju. Olga Papiernik Wszystko o zmianach w podatkach w 2023 r. PODATKI 2023



