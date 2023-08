Czy masz jakieś sprawy, które chciałbyś zachować tylko dla siebie? Czy wolałbyś by władza wiedziała o Tobie wszystko? Z kim sypiasz, jakie strony internetowe przeglądasz, na co chorujesz i jakie leki bierzesz. Jakie informacje wymieniasz na whatsappie czy messengerze. To się już dzieje - mówi w najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Donald Tusk.

Minister Niedzielski, od zdrowia, ujawnił publicznie, jakie leki bierze człowiek, który mu się postawił. Ten wielki skandal to nie pojedynczy incydent, to jest element systemu, który budują - tłumaczy Tusk.

Służby wjeżdżają do gabinetów ginekologicznych. W jednym z nich zajęli dokumentację z ostatnich prawie 30 lat , od wszystkich pacjentek, włącznie z intymnymi zdjęciami. To mogło być o Tobie - mówi szef PO.

Prokuratura ujawnia dane o ofiarach przemocy. To mogły być dane Twoich dzieci - powiedział Tusk.

"Chcą Ci założyć obrożę i kaganiec!"

Robią to po to, żeby Cię mieć w garści - dodał.

Jak wiecie niedługo wybory. To od Ciebie zależy czy będziesz wolnym człowiekiem, czy założą Ci obrożę i kaganiec - puentuje nagranie polityk.