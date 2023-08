Prezydent Duda w wywiadzie opublikowanym w tygodniu "Sieci" w poniedziałek został zapytany o priorytety na pozostałe dwa lata swojej kadencji.

Prezydent: Sądzę, że widać, na czym jesteśmy skoncentrowani

Sądzę, że wyraźnie widać, na czym jesteśmy skoncentrowani - ocenił prezydent. Przede wszystkim to bezpieczeństwo Polski, a więc dopilnowanie tego, by zostały wypełnione wszystkie umowy dotyczące wzmacniania naszych sił zbrojnych. Mam też nadzieję na stworzenie nowego systemu dowodzenia naszą armią, który uwzględni wnioski z ostatnich bardzo intensywnych ćwiczeń. Nigdy po 1989 roku nie prowadzono ich na taką skalę. Ale też będzie dostosowany do zwiększających się sił zbrojnych, zmian w NATO i nowych zagrożeń - wskazał. Wiemy, co wymaga poprawek, gdzie należy usprawnić procesy decyzyjne - dodał.

Prezydent zwrócił też m.in. uwagę na kwestię bezpieczeństwa energetycznego - w tym budowy elektrowni jądrowej oraz kolejnego pływającego gazoportu. Zwrócił też uwagę na kwestie infrastrukturalne - rozwój portów w Świnoujściu i Szczecinie, a także budowę nowych dróg i Centralnego Portu Komunikacyjnego. Państwo o powierzchni 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, które jest przyczółkiem Zachodu w kierunku wschodnim, początkiem wspólnoty europejskiej, powinno mieć u siebie takie wielkie międzynarodowe lotnisko przesiadkowo-przeładunkowe - ocenił.

Nowy system kierowania i dowodzenia wojskiem

Pod koniec grudnia 2018 r. w polskim wojsku zaczął obowiązywać nowy system kierowania i dowodzenia (SKiD), który oznaczał odejście od reformy wprowadzonej w 2014 r. Sztab Generalny WP ponownie stał się naczelnym organem dowódczym, a szef SGWP zyskał miano "pierwszego żołnierza". Pod Sztab na mocy tych przepisów podlegają główne dowództwa - Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, a także Inspektorat Sił Zbrojnych.

Zmiany wprowadziła uchwalona w październiku 2018 r. nowelizacja ustaw o urzędzie ministra obrony i powszechnym obowiązku obrony. Jej projekt przygotowały wspólnie MON i prezydenckie BBN. Wprowadzone wtedy rozwiązania w systemie kierowania i dowodzenia, nazywane "małym SKiD-em", określone zostały jako pierwszy etap reformy dowodzenia. Docelowo mają zostać przywrócone odrębne dowództwa rodzajów sił zbrojnych, które zniosła reforma przyjęta w 2013 r., która przekształciła Sztab Generalny w ośrodek planowania strategicznego oraz doradzania prezydentowi i ministrowi obrony. Na początku 2021 roku ówczesny szef BBN Paweł Soloch zapowiadał, że docelowo ma powstać dowództwo sił połączonych, które zastąpi dowództwa generalne i operacyjne.

autor: Mikołaj Małecki