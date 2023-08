Reklama

Laura Żurawska miała pomagać migrantom przekraczającym granicę z Polską, uchodźcom z Ukrainy i dlatego, jako lokalna działaczka otrzymała 8. miejsce na podlaskiej liście KO - informuje "WP".

Skandaliczne wypowiedzi

Wygląda na to, że opozycja nie sprawdziła kogo ma na swoich listach wyborczych. Laura Żurawska, w wywiadzie, który jest dostępny na portalu YouTube, mówiła bardzo obraźliwie rzeczy pod adresem Ukraińców.

Ukraińcy mają w Polsce wszelkie możliwe przywileje. Pierwsi są w kolejce do lekarza. Operacje Polaków są odkładane, żeby oni mogli mieć zrobione operacje - mówi Laura Żurawska na nagraniu.

Dziewczyny świetnie umieją doić, jak dojne krowy. No i doją - mówi o Ukrainkach.

Okazuje się, że tacy biedni, a mają skądś ogromne ilości pieniędzy, kupują u nas mieszkania. Wchodzą do kawiarni, rozsiadają się, mają pieniądze na wszystko, kupują diamenty. Skąd mają na to, skoro tak źle jest? Dlaczego my ciągle im pomagamy i dajemy pieniądze? - dopytywała.

Komentarz Truskolaskiego

Nie widziałem tego filmiku - mówił w rozmowie z "WP" przewodniczący podlaskich struktur PO Krzysztof Truskolaski.

W czwartek na ręce sekretarza naszych struktur pani Laura złożyła rezygnację, argumentuje to względami osobistymi - mówi Truskolaski. Na razie tylko była kandydatką na kandydatkę. Dopóki listy nie są zarejestrowane, to tych zmian jeszcze będzie sporo - dodał.

Szybka rezygnacja

Popatrzyłam na politykę przez pryzmat ostatnich dni, od momentu kiedy ogłoszone zostały listy kandydatów. Spotkało mnie dużo bardzo przykrych rzeczy. Mieszkam w puszczy, żeby mieć spokój. Dlatego wczoraj podjęłam decyzję o rezygnacji z kandydowania. Ja z moją wrażliwością i uczciwością się do tego nie nadaję - mówiła Żurawska dla "WP".