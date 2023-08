Pod koniec lipca Jarosław Kaczyński mówił do zgromadzonych na jednym z pikników, że "Donald Tusk to prawdziwy wróg naszego narodu. On nie powinien rządzić Polską, czas to wyraźnie powiedzieć. Niech idzie do swoich Niemiec i tam rządzi. Pamiętajcie o tym ryżym. Pamiętajcie. On jest największym zagrożeniem dla Polski" - mówił Kaczyński.

Nagana dla Kaczyńskiego

Komisja etyki za te słowa ukarała prezesa PiS naganą.

Pan poseł Kaczyński powinien być wzorem do naśladowania, a nie nakładania nagan. Tworzy, współtworzy standardy, obyczaje w polskiej polityce. Jak na razie w wykonaniu prezesa są one miernej jakości i sięgają bruku - mówiła w rozmowie z "Polsat News" wiceszefowa Komisji Etyki Poselskiej, posłanka Lewicy Moniki Falej.