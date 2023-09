Reklama

Na konferencji programowej w Końskich Kaczyński mówił, że jego ugrupowanie ma zazwyczaj "opasłe" programy. - Tusk ma 100 (propozycji programowych), a my mamy dużo więcej - powiedział prezes PiS.

Podkreślił, że wartości Prawa i Sprawiedliwości pozostają niezmienne. Pierwszą z nich, mówił Kaczyński, jest godność każdego człowieka, która nie może zależeć od pozycji społecznej, wieku, czy rasy. - My to odrzucamy, każdy człowiek ma swoją godność i my to szanujemy i będziemy szanować - oświadczył.

Kolejną wartością, o której mówił Kaczyński, jest ludzkie życie. - Niestety nie jest to dzisiaj oczywiste. W wielu krajach jest wiele ideologii bardzo ekspansywnych, które tę wartość życia człowieka podważają. Człowiek ma żyć wtedy, gdy jest zdrowy, silny, gdy mu dobrze, gdy jest szczęśliwy, gdy jest młody, a później... Później to może być różnie. My te ideologie z całą siłą odrzucamy - oświadczył Kaczyński.

My też odrzucamy atak na życie bezbronnych, pamiętając jednocześnie, że kobieta w ciąży, kobieta rodząca ma też pełne prawo do życia i zdrowia. To prawo musi być - jak to kiedyś mówiono - obserwowane, czyli uznawane. I my je uznajemy - dodał.

Rodzina

Prezes PiS podkreślał, że w centrum i podstawą ładu społecznego jest rodzina. - Rodzina oparta na związku kobiety i mężczyzny, jednej kobiety i jednego mężczyzny (...) można powiedzieć, to co tradycyjnie było uważane za rodzinę - mówił Kaczyński.

Mówił, że rodzina jest fundamentem naszej cywilizacji i bez rodziny nasza cywilizacja - najbardziej życzliwa dla człowieka - nie powstałaby. - Odrzucamy wszelki atak na rodzinę, twierdzenie, że ona jest źródłem opresji - dodał prezes PiS.

Zaznaczył, że oczywiście w rodzinach zdarzają się różne rzeczy, ale rodzina jako instytucja nie jest źródłem opresji. - To jest jedyne miejsce, w którym mogą przyjść na świat i być dobrze wychowane dzieci - ocenił prezes PiS.

Polska suwerenna

Rodzina, naród, wolność, sprawiedliwość, równość - to wszystko może być wtedy realizowane, może być faktem, jeżeli istnieje bezpieczeństwo - wskazywał prezes PiS.

Jak mówił, chodzi o bezpieczeństwo militarne, ale także bezpieczeństwo ekonomiczne, socjalne, gospodarcze, w szczególności energetyczne. - To bezpieczeństwo jest konieczne i dlatego dla nas wartością, o której też trzeba tutaj powiedzieć z całą siłą, jest państwo - oświadczył.

Dodał, że państwo jest naturalną organizacją narodu, "bez niego naród nie może się rozwijać, nie może trwać". - My byliśmy przez jakiś czas, przez 123 lata, narodem bez państwa. To było straszne doświadczenie. To doświadczenie, które nigdy nie może się powtórzyć, w żadnej formie - podkreślił Kaczyński.

Jak dodał, państwo musi być niepodlegle, Polska musi być suwerenna.

Konwencja PiS

Konwencja rozpoczęła się po godz. 12. Rzecznik partii Rafał Bochenek powiedział PAP, że podczas konferencji zostaną zarysowane kolejne propozycje programowe na następne cztery lata.

Wśród uczestników konwencji jest Paweł Kukiz - nowy koalicjant w ramach Zjednoczonej Prawicy. - Będę na nim prezentował postulaty proobywatelskie, o które walczę od blisko 25 lat - przekazał. Kukiz ma się odnieść do jednego ze swoich kluczowych postulatów, czyli zmiany ordynacji wyborczej.

Od poniedziałku do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości przedstawili cztery obietnice dotyczące: rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty, poprawy żywienia pacjentów w szpitalach, programu "Lokalna półka", czyli obowiązku oferowania w marketach minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych, mięsa i pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców, a także programu finansowania wycieczek dla uczniów "Bon szkolny - poznaj Polskę".

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.