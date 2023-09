Premier podkreślał, że za miesiąc Polacy zdecydują w wyborach o tym, jak Polska będzie wyglądała i zmieniała się przez lata. Mówił, że "mamy do czynienia z zasadniczym wyborem: albo Polska która rozwija się równomiernie, szybko, dostatnio, albo Polska dla wybranych: silna dla silnych".

Prosił o mobilizację i "odpieranie kłamstw i propagandy". - Bo te kłamstwa i propaganda to jedyna broń drugiej strony. Dzisiaj chcę tutaj z Ełku przestrzec wszystkich Polaków przed powrotem tego zła, które się pleniło przez wiele lat przed 2015 r. Nie wszystko było złe, ale władza, władza liberałów Tuska była z gruntu zła. Sam Tusk był jak złodziej, nic wam nie da, a wszystko wam zabierze. I strzeżcie się go, strzeżcie się go, bo ten farbowany lis może wrócić z powrotem tylko po to, by zwykłym ludziom żyło się gorzej - powiedział premier.

On rządzi dla elit, on rządzi dla tych bogatych i dla tych zza granicy, dla Niemców, dla Berlina, dla Brukseli. I taki jest świat, który buduje pan Tusk, nie możemy na to pozwolić - dodał.

"Chcą zrobić z Polski drugą Lampedusę"

Morawiecki mówił też o polityce migracyjnej, którą - jego zdaniem - chce uprawiać Platforma Obywatelska. Morawiecki podkreślił, że PO usiłuje powiedzieć, iż w sposób nielegalny, nieprawny przyznany zostało ponad 200 tys. wiz. - To jest fundamentalne kłamstwo - powiedział, wskazując, że takich wiz było "250, albo 300".

Morawiecki mówił, że Polacy powinni zadać sobie podstawowe pytanie: "dlaczego PO głosowała przeciwko uchwale o referendum". - Dziś mówią, że oni nie chcą nielegalnej imigracji. Dziś mówią, że oni nie chcą likwidować zapory z Białorusią. Wcześniej mówili, że chcą ją zlikwidować - wskazywał Morawiecki.

Dlaczego w takim razie oni głosowali przeciw? Ja wam powiem. Rzecz prosta. Bo mają ukryte plany, ukryte zamierzenia, mają schowane intencje. Oni chcą tutaj przyciągnąć setki tysięcy nielegalnych imigrantów z całego świata. Zobaczcie co się dzieje na Lampedusie. Oni chcą zrobić z Polski drugą Lampedusę - podkreślił szef rządu. Jak dodał, "nie pozwolimy na to Herr Tusk, żebyście rozebrali zaporę na granicy z Białorusią".

A przy okazji, jak jestem przy tym temacie, to poruszę ten wątek, który propaganda drugiej strony usiłuje wrysować w umysły rodaków. Drodzy rodacy, nie dajcie sobie wmówić tych kłamstw, które płyną z "Tusk Vision Network", czy z innych publikatorów i portali, które wysługują się Platformie - powiedział Morawiecki.

Przyznał, że "jak w każdym normalnym państwie, wszędzie zdarzają się nieprawidłowości". - Zobaczcie co oni teraz mówią. Usiłują powiedzieć, że w sposób nielegalny, nieprawny przyznany zostało ponad 200 tys. wiz. To jest fundamentalne kłamstwo. Wiz, które były przyznawane w procederze nieuczciwym było kilkaset, z czego udzielonych, bo wniosków było kilkaset, a udzielonych wiz może 250, albo 300 - powiedział premier.