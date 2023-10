Wybory 2023: Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Abyśmy mogli zagłosować poza miejscem zamieszkania, musimy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego nas do głosowania tam, gdzie będziemy przebywać w dniu wyborów. Możemy go złożyć w urzędzie. Wniosek może złożyć każdy, kto:

Reklama

ma obywatelstwo polskie;

będzie głosować w Polsce;

ma prawo do głosowania a to znaczy, że w dniu wyborów ma ukończone 18 lat oraz posiada czynne prawo wyborcze;

podczas głosowania będzie przebywać poza obszarem gminy, w której mieszka, przebywa na stałe lub też ma zameldowanie.

Czynne prawo wyborcze mają osoby, które ukończyły 18 lat, a ponadto nie są ubezwłasnowolnione oraz sąd ani Trybunał Stanu nie orzekły, że pozbawiają ich praw wyborczych.

Reklama

Wniosek o zaświadczenie: Co należy przygotować?

Jak podaje GOV.pl aby złożyć wniosek o wydanie wcześniej wspomnianego zaświadczenia, należy przygotować:

dokument potwierdzający naszą tożsamość (taki jak: dowód osobisty, e-dowód lub paszport)

wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu, w którym będziesz przebywać w dniu głosowania (do jego wypełnienia będą potrzebne takie dane jak: nazwisko, imię (imiona) oraz numer PESEL).

Dodatkowo należy zaznaczyć wybory, których dotyczy wniosek (w tym przypadku są to wybory do Sejmu i Senatu RP). Można podać również dane do kontaktu.

Wybory 2023: Kiedy i gdzie składamy wniosek?

Przygotowany i podpisany wniosek składamy w wybranym urzędzie gminy na 44 dni przed dniem wyborów, ale nie później niż 3 dni przed datą wyborów. Składamy go w urzędzie gminy, w której będziemy głosować, kierując go do wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku, gdy przebywamy poza granicami kraju, składamy wniosek do właściwego konsula. Natomiast osoby przebywające na polskim statku morskim składają wniosek do właściwego kapitana statku. Wystawienie zaświadczenia jest bezpłatne.

Zaświadczenie upoważniające nas do głosowania w innym miejscu niż to, w którym mieszkamy, przebywamy na stałe lub też mamy zameldowanie, odbieramy w tym samym urzędzie gminy, w którym składaliśmy wniosek. Analogiczna sytuacja jest w przypadku osób przebywających poza granicami Polski lub też na statku morskim. Wówczas zaświadczenie odbierane jest od osoby, u której zostało złożone, czyli odpowiednio u właściwego konsula (w przypadku pobytu za granicą) lub też u właściwego kapitana statku morskiego.

Warto pamiętać o tym, że wyborcy, którzy uzyskają zaświadczenie o prawie głosowania w miejscu pobytu, zostają skreśleni ze spisu wyborców oraz nie są ujęci w żadnym spisie wyborców. Natomiast zostaną oni wpisani na listę wyborców w dniu głosowania, w obwodzie głosowania, który wybiorą - wtedy gdy przestawią wcześniej wspomniane zaświadczenie.