Małgorzata Kidawa-Błońska urodziła się się 5 maja 1957 roku w Warszawie. To polska polityk i producentka filmowa. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest żoną reżysera filmowego Jana Kidawy-Błońskiego, z którym ma syna Jana.

Reklama

Członkinią Platformy Obywatelskiej została w 2001 r.

Małgorzata Kidawa-Błońska była wiceministrem w Kancelarii Premiera Rady Ministrów w latach 2014-2015 oraz rzecznikiem prasowym rządu Donalda Tuska w 2014 roku.

Reklama

W 2015 została rzecznikiem prasowym rządu Ewy Kopacz, a i marszałkiem Sejmu.

Tekę wicemarszałka Sejmu przejęła 12 listopada 2015 roku.

Reklama

Sukcesy Kidawy Błońskiej

Z portalem mamprawowiedzieć.pl podzieliła się trzema najważniejszymi sukcesami w pracy jako posłanki w Sejmie IX kadencji.

Za jeden z najważniejszych sukcesów uważam zablokowanie przeprowadzenia nielegalnych wyborów korespondencyjnych, które miały wyłonić Prezydenta RP w maju 2020 r. - oceniła polityk.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej dotyczący zaostrzenia prawa aborcyjnego znacząco wpłynął na bezpieczeństwo kobiet. W całym kraju rozgorzały protesty Polek, które dały wyraz sprzeciwu wobec nowego, drakońskiego prawa. Zamach na prawa Polek skłonił Platformę Obywatelską do podjęcia pracy nad pakietem rozwiązań, które przywrócą kobietom poczucie bezpieczeństwa i zapewnią prawo do decydowania o sobie. Zespół pod moim przewodnictwem zaproponował: bezpłatne badania prenatalne, bezpłatną antykoncepcję, tabletkę „dzień po” bez recepty, stałe wsparcie finansowe i opiekę medyczną w przypadku urodzenia dziecka niepełnosprawnego, edukację seksualną w szkołach oraz prawo do podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży do 12 tygodnia - kontynuuje.

Zaproponowany przez rząd tzw. Polski Ład okazał się ogromnym chaosem, który zaszkodził wielu grupom społecznym. Jedną z nich są rodzice samodzielnie wychowujący dzieci. Polski Ład odebrał im możliwość rozliczania podatku na preferencyjnych zasadach, czyli tzw. wspólnego rozliczenia z dzieckiem. W efekcie te rozwiązania pogorszyły ich sytuację materialną. Doprowadziłam w Sejmie do spotkania z samodzielnymi rodzicami, co pomogło nagłośnić problem. Na konferencjach prasowych domagałam się od rządu zmiany decyzji. Wraz z posłankami Koalicji Obywatelskiej podjęłyśmy liczne interwencje. Ostatecznie, rząd wycofał się z tej niesprawiedliwości - dodaje.

Alvin Gajadhur - kim jest szef "krokodyli"?

Alvin Piotr Gajadhur urodził się w 1973 roku. Jak czytamy na stronie serwisu Gov.pl, Gajadhur jest doktorem nauk chemicznych, absolwentem Politechniki Warszawskiej. Od 2002 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Inspekcji Transportu Drogowego. Od 2016 r. pełni obowiązki Głównego Inspektora Transportu Drogowego. W 2017 r. został powołany przez Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło na Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Jego matka jest Polką, ojciec Hindusem - podaje gazetaprawna.pl

Szefem "krokodyli" okrzyknięto go za sprawą zielonych pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego.

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej możemy znaleźć informację, że w 2011 roku startował w wyborach parlamentarnych z warszawskiej listy PiS, ale bezskutecznie.

W 2011 roku wytoczył proces dwóm byłym prezenterom Radia Eska Rock: Kubie Wojewódzkiemu oraz Michałowi Figurskiemu za znieważenie go na antenie radia. Dziennikarze zostali uniewinnieni od zarzutu Gajadhura w 2014 roku - podawał portal Press.pl.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.