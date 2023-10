W środę Bruksela na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy Unii Europejskiej przyjęła ostatni element paktu migracyjno-azylowego. Polska i Węgry były przeciw. Słowacja, Czechy i Austria wstrzymały się od głosu

"To porażka rządu polskiego"

To porozumienie to dopiero pierwszy krok. Na pewno dobrze, że Europa rozmawia o wspólnej polityce migracyjnej. Porażką rządu polskiego jest to, że w ramach tego paktu migracyjnego nie odbywa się rozmowa na temat tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich lat - stwierdziła Dziemianowicz-Bąk.

Według Jarosława Kaczyńskiego, pakt migracyjny to zachęta do handlu ludźmi. Kiedy Jarosław Kaczyński z ubolewaniem mówi o łapówkach za migrantów, to można by było się roześmiać, gdyby nie była to tak poważna sprawa. To nie pakt migracyjny jest przyzwoleniem na łapówkarstwo, ale to, co w sprawie migracji rząd Prawa i Sprawiedliwości wykonywał w ciągu ostatnich miesięcy - dodaje posłanka.