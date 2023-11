W grudniu ubiegłego roku lider opozycji poprosił o rządową ochronę, którą mu udzielono. Po miesiącach sprawa trafiła do sądu, Dziś Tusk ujawnił, co napędzało niedoszłęgo zamachowca do ataku.

"TVP Info, Wiadomości i TV Republika"

Właśnie wyszedłem z sali sądowej w Sopocie. Człowiek, który planował zamach na mnie i moją rodzinę zeznał, że działał pod wpływem TVP Info, Wiadomości i TV Republika. Bardziej ofiara niż zamachowiec - napisał na Portalu X Donald Tusk.

W 2022 roku przewodniczący KO skomentował czym motywowane były prośby o ochronę.

Tusk: Zagrożenie zamachem jest realne i konkretne

Każdego tygodnia w listach i mediach społecznościowych znajduję groźby pod adresem moich bliskich i wyroki śmierci oraz zapowiedzi zamachu na mnie. W grudniu policja poinformowała mnie, że zagrożenie zamachem jest realne i konkretne jak nigdy przedtem. Stąd wniosek o ochronę – napisał.