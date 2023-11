Powtórzę to jeszcze raz i będę to powtarzał w nieskończoność - w moim najgłębszym przekonaniu było to dobre dla Polski osiem lat. Był pan w rządzie przez całe osiem lat, przez sześć lat sprawował pan urząd premiera, wcześniej był pan ministrem finansów i wicepremierem - powiedział Andrzej Duda kierując swoje słowa do premiera Mateusza Morawieckiego podczas desygnacji.

"Wierzę, że znajdzie pan większość, która poprze w Sejmie nową RM"

Pan premier dostał ponownie tekę do formowania nowej Rady Ministrów. Wierzę w to, że pan premier ją sformuję, tak jak rozmawialiśmy, tak jak mnie zapewniał, znajdzie większość, która poprze w Sejmie nową Radę Ministrów i będzie mógł w porozumieniu, już nie tylko w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale w szerszym porozumieniu parlamentarnym, kontynuować rozwijanie RP - mówił prezydent.

Ewa Kopacz oceniła na portalu X możliość zbudowania większości w Sejmie przez PiS, które wygrało w wyborach parlamentarnych.

Wczorajsze głosowania pokazały, że PiS nie ma żadnych szans na większość. Próba powołania rządu M. Morawieckiego to żart... ale żarty powinny być krótkie i śmieszne - stwierdziła była premier Ewa Kopacz.

Kopacz o PiS: Śmieszna komedia

Zarówno Polki i Polacy, jak i nasi europejscy partnerzy oczekują na poważny rząd w Polsce, a nie na nieśmieszną komedię PiS - napisała na portalu X europosłanka.

Pierwsze posiedzenie Sejmu

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji rozpoczęło się 13 listopada w południe. Na inauguracji prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie, w którym stwierdził, że "demokracja w Polsce nigdy nie była tak silna". Obrady prowadził marszałek senior, 65-letni poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki.

Wynik wyborów

W przeprowadzonych 15 października wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc.

PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

W wyborach do Senatu kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty; KO - 41; Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) - 11, a Nowej Lewicy - 9 mandatów. W Senacie znajdzie się także pięciu senatorów, którzy startowali z własnych komitetów.

Kim jest Ewa Kopacz?

Ewa Kopacz (ur. 3 grudnia 1956 w Skaryszewie) to polska polityk, pediatra i działaczka samorządowa. W latach 2011–2014 była marszałek Sejmu VII kadencji, w latach 2014–2015 pełniła funkcję prezesa Rady Ministrów, a od 2019 jest wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Kopacz jest posłanką na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji (2001–2019), deputowaną do Parlamentu Europejskiego IX kadencji (od 2019), a także w latach 2007–2011 była ministrem zdrowia. W latach 2010–2014, 2016–2021 i od 2021 jest wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej (w latach 2013–2014 i 2016–2017 I wiceprzewodnicząca), a w latach 2014–2016 pełniła obowiązki przewodniczącego PO.