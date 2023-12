Jarosław Kaczyński pojawił się w środę w Sejmie. Dziennikarka "Gazety Wyborczej" zapytała prezesa PiS o to, czy jest rozczarowany decyzją prezydenta dotyczącą tego, że Duda nie weźmie pod uwagę cząstkowego raportu komisji ds. badania rosyjskich wpływów w sprawie utworzenia nowego rządu.

- Ja nie oceniam pana prezydenta - odpowiedział stanowczo polityk i powtórzył raz jeszcze: "nie oceniam, nie oceniam".

Kaczyński uciekał przed dziennikarką? Pytała go o Dudę

Justyna Dobrosz-Oracz zapytała Jarosława Kaczyńskiego jeszcze o to, czy nie jest rozczarowany błędami komisji dot. pomylenia nazwisk oficerów. - Wybaczy pani, ale ja nic o tym nie wiem - odpowiedział dziennikarce "GW" szef PiS.

Następnie Kaczyński zakończył ten krótki wywiad, wchodząc do pomieszczenia, w którym dziennikarze nie mogą przebywać.

Decyzja Dudy o raporcie

Przypomnijmy, że w niedzielę na antenie Radia ZET doradca prezydenta RP Łukasz Rzepecki poinformował, że Andrzej Duda nie będzie brał pod uwagę zdania komisji ds. rosyjskich wpływów.

- To jest zdanie komisji. Komisja miała prawo wyrazić takie zdanie, wyraziła (...). Pan prezydent nie będzie go brał pod uwagę, jeżeli dojdzie do tzw. drugiego kroku (dotyczącego powołania rządu - red.) - mówił Rzepecki.