- Mam takie pytanie. Czy pan marszałek ma jakiś żart o wiatrakach? Was to bawi, a mi do śmiechu nie jest - oświadczył Ozdoba. Następnie polityk stwierdził, że marszałek Sejmu powinien wytłumaczyć, kto jest autorem projektu tzw. ustawy wiatrakowej.

- Może w tym żarcie będzie element wymiany z niemieckimi lobbystami tego projektu? - kontynuował Ozdoba.

Hołownia odpowiedział Ozdobie. Spięcie w Sejmie

Ozdoba dodał, że "jest zadanie dla marszałka Sejmu". - Niech pan powie, kto na tej sali odpowiada za projekt z afery wiatrakowej (...) Kto jest lobbystą niemieckich koncernów - powiedział poseł Suwerennej Polski.

Na odpowiedź Szymona Hołowni nie trzeba było długo czekać. - Imponuje mi bezwzględność i zdecydowanie retoryczne pana posła, ale zwrócę uwagę, że to nie pan jest od wyznaczania zadań marszałkowi Sejmu - zwrócił się do Ozdoby lider Trzeciej Drogi.

Po tej wypowiedzi na sali sejmowej można było usłyszeć buczenie. - Ojej. Jakie rozczarowanie słyszę w państwa głosie - skomentował tę sytuację szef Polski 2050 i rozpoczął zaplanowane głosowania. Hołownia przypomniał, że posłowie mieli czas już dyskutować.

Wcześniej do spięcia podczas obrad Sejmu doszło, gdy na mównicy przemawiał Michał Kołodziejczak z AgroUnii. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wyłączył mu mikrofon.