Reporterka TVN opublikowała nagrania, na których widać krótką wymianę zdań między marszałkiem Sejmu, a Ryszardem Terleckim.

Aneta Zalewska dodała, że poseł PiS miał przekazać wiadomość Jarosława Kaczyńskiego do Szymona Hołowni. "Prezes PiS już sam woli się tam nie fatygować"- podkreśliła dziennikarka.

Jarosław Kaczyński skomentował expose premiera Morawieckiego

Po expose Mateusza Morawieckiego głos zabrał prezes PiS, który stwierdził, że wystąpienie premiera, było bardzo obszerne, a jego przemówienie ma trwać tylko 10 minut. - W związku z tym będę musiał mówić w ogromnym skrócie - zaznaczył. Mimo to szef PiS-u przekroczył swój czas. Upomnieć go musiał marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

- Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego to apel do całej klasy politycznej, by próbowała znaleźć drogę do bezpiecznej i dobrze rozwijającej się Polski w nowych okolicznościach, nowych realiach dzisiejszego świata - oświadczył Kaczyński.

Podczas swojego wystąpienia prezes PiS mówił także o bezpieczeństwie Polski. - Drugie niebezpieczeństwo to plany formułowane w Brukseli. To koncepcja zmiany państwa polskiego w teren zamieszkiwany przez Polaków zarządzany z zewnątrz - z Brukseli, a nawet z Berlina - dodał.