Zadeklarowaliśmy, że będziemy odchodzić od prac domowych. Rewolucja nie jest możliwa, ale będziemy odchodzić od tego. Apeluję, żeby nauczyciele na święta w tym roku nie zadawali uczniom prac domowych - powiedziała nowa minister edukacji.

Następnie Barbara Nowacka podkreśliła, że szkoła musi być wolna od polityki. Szefowa resortu edukacji zapowiedziała także kolejne kroki ministerstwa.

Nowacka o kolejnych działaniach ministerstwa edukacji

Barbara Nowacka oświadczyła w środę, że w przyszłym tygodniu spotka się z organizacjami pozarządowymi. W ostatnich latach brakowało dialogu. Chcę to zmienić - zaznaczyła.

Nowa minister poruszyła także temat zapowiedzianych podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku. Polityk potwierdziła, że te przyznane będą od stycznia, ale wpłyną z wyrównaniem w lutym lub marcu. Wyniosą 30 proc. dla nauczycieli - dodała.

Co z HiT-em? Nowacka zapowiada

Zdaniem Nowackiej uczniowie powinni poznać historię, także najnowszą, ale zaznaczyła, że nie może być to tak, jak jest to podawane w "słynnym podręczniku" do HiT-u.

Polityk potwierdziła także zapowiedzi dot. lekcji religii. Jak dodała, z budżetu państwa powinna być finansowana tylko jedna lekcja w tygodniu. Ocena z religii nie powinna być wliczana do średniej, bo to jest kształtowanie wiary - wyjaśniła. Nowacka zapowiedziała też zmiany w pracy kuratorów. Wyjaśniła, że "kuratoria mają interweniować, gdy coś się dzieje, a nie gdy mają taki rozkaz polityczny".