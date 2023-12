Jak dodał, o prezydenckim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 - który w środę trafił do Sejmu - posłowie będą prawdopodobnie rozmawiali na czwartkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Reklama

W sobotę wieczorem prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w której znalazły się 3 mld zł na media publiczne. - Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa - uzasadniał prezydent. Zapowiedział, że po świętach niezwłocznie złoży do Sejmu własny projekt, dotyczący m.in. podwyżek dla nauczycieli i pozostałych wydatków zaplanowanych w ustawie okołobudżetowej. W środę prezydencki projekt trafił do Sejmu.

O weto Andrzeja Dudy i prezydencki projekt, został zapytany wiceprzewodniczący klubu Lewicy, wiceszef sejmowej Komisji Finansów Publicznych Tomasz Trela. Według niego "prezydent wybiórczo podszedł do tej sprawy". Dlatego, że minister finansów Andrzej Domański i premier (Donald) Tusk, mówili jednoznacznie, że te pieniądze są zablokowane do momentu, kiedy będą przedstawione szczegółowe raporty na temat kondycji mediów publicznych, a pan prezydent potraktował te pieniądze jako pewnik - zauważył Trela.

Dla mnie argumenty prezydenta są czysto polityczne - ocenił również polityk. Prezydent chciał to zrobić przed świętami Bożego Narodzenia i tak zrobił, natomiast jeśli myślał, że pokrzyżuje nam plany czy wprowadzi w duże zakłopotanie, to nic bardziej mylnego - stwierdził.

Reklama

Trela pytany, jakie stanowisko zajmie klub Lewicy podczas głosowania nad prezydenckim projektem, odparł, że nie wie, czy projekt będzie procedowany na posiedzeniu plenarnym.

Jutro jest posiedzenie Komisji Finansów (Publicznych), zaczniemy pracę nad projektem budżetu na 2024 rok, pewnie będziemy rozmawiać również o projekcie prezydenckim. Dzisiaj jest posiedzenie Rady Ministrów, na którym, również będzie dyskusja na ten temat - powiedział.

Polityk wskazywał również, że "są różne możliwości, jeżeli chodzi o procedowanie ustawy okołobudżetowej". Możemy ją złożyć jeszcze raz jako strona rządowa, możemy elementy ustawy okołobudżetowej wprowadzić do ustawy budżetowej - tłumaczył.

Reklama

Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ale mimo tej mało przychylnej decyzji prezydenta, my sobie z tym tematem poradzimy - zaznaczył Trela.

Prezydencki projekt został skierowany do Sejmu

W środę prezydencki projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 został skierowany do Sejmu. Prezydent Andrzej Duda zaapelował do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o możliwie najpilniejsze podjęcie prac legislacyjnych i uchwalenie przez Sejm ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. "Z uwagi na materię przedkładanego projektu, zwracam się do Pana Marszałka o możliwie najpilniejsze podjęcie prac legislacyjnych i uchwalenie ustawy przez Sejm" - napisał prezydent Andrzej Duda w piśmie przewodnim, skierowanym do marszałka Sejmu.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w środowym oświadczeniu przekazał, że prezydencki projekt zostanie skierowany do konsultacji oraz przesłany prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi, celem przedstawienia stanowiska rządu. Hołownia podkreślił jednocześnie, że Sejm będzie pracował zgodnie z harmonogramem przyjętym przez wszystkie siły polityczne. "Następne posiedzenie Sejmu odbędzie się zatem w dniach 10-11 stycznia 2024 roku" - przypomniał marszałek Sejmu.