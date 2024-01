Kiedy politycy PiS mogą opuścić więzienie? Jeśli będzie zarządzona przerwa w odbywaniu kary - to szybko; nawet w ciągu kilkudziesięciu godzin, może kilku dni - mówił dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski. Dodał, że decyzja zależy od Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. Prezydent składa wniosek do niego, aby zwolnić polityków PiS i zawiesić karę na czas ułaskawienia.

Sama procedura ułaskawiania może potrwać do dwóch miesięcy, jeśli prezydent zechce poznać opinie sądów obu instancji. Może potrwać to krócej, gdy wystarczy zebranie dokumentów przez Prokuratora Generalnego - mówił RMF FM mecenas Zbigniew Roman. Procedura nie powinna zająć więcej niż kilkanaście dni - podkreślił.

Zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego

We wtorek policja dokonała zatrzymania polityków PiS, w tym byłych liderów CBA - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy w tym czasie znajdowali się w Pałacu Prezydenckim. Wszyscy oni zostali skazani prawomocnym wyrokiem 20 grudnia poprzedniego roku na karę dwóch lat pozbawienia wolności w kontekście tzw. afery gruntowej.

Kary dla Wąsika i Kamińskiego

W marcu 2015 roku, były szef CBA, Kamiński, oraz jego zastępca, Wąsik, zostali nieprawomocnie skazani na trzyletnie kary pozbawienia wolności i dziesięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych za nadużycie uprawnień podczas operacji CBA związanej z tzw. aferą gruntową. Sąd uznał, że Kamiński zainicjował i przeprowadził prowokację CBA, mimo braku prawnych i faktycznych podstaw do rozpoczęcia operacji CBA w Ministerstwie Rolnictwa, które było wówczas kierowane przez wicepremiera Andrzeja Leppera. Prezydent Duda udzielił aktu łaski dla nieprawomocnie skazanych byłych szefów CBA jeszcze w 2015 roku.

Sprawa powróciła do sądu po wyroku Sądu Najwyższego z czerwca 2023 roku. Izba Karny SN, po rozpatrzeniu kasacji wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych, uchyliła umorzenie sprawy byłych szefów CBA, które zostało dokonane w marcu 2016 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowaniem przez prezydenta prawa łaski, i przekazała sprawę SO do ponownego rozpoznania.

20 grudnia 2023 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie skazał Kamińskiego i Wąsika na dwuletnie kary pozbawienia wolności.