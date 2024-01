"Czystki kadrowe w MON. Odwołano dziś gen. Mirosława Brysia, oficera niezwykle zaangażowanego w proces rekrutacji do Wojska Polskiego. To apolityczny profesjonalista, któremu zawdzięczamy to, że ludzie garną się do armii, a Siły Zbrojne RP liczą ponad 190 tys. żołnierzy" - napisał we wtorek wieczorem na platformie X (dawniej Twitter) były minister obrony Mariusz Błaszczak.

Jego zdaniem generał "padł ofiarą nagonki Onetu i bezmyślnej decyzji kierownictwa resortu, która będzie skutkowała paraliżem procesu powoływania do wojska". Na koniec polityk podziękował mu za współpracę.

Rzecznik PSL: Pracownicy mogą odetchnąć

Na wpis Błaszczaka zareagował rzecznik prasowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Miłosz Motyka. "Z tego co słyszymy, to od dziś w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji pracownicy mogą wreszcie odetchnąć, bo skończyło się pastwienie nad pracownikami i organizacja pikników dla polityków PiS" - stwierdził Motyka.

Rzecznik PSL odniósł się tym samym do kontrowersyjnych pikników w trakcie kampanii wyborczej, które - jak wielu sądzi - miały służyć za cel polityczny. Za ich organizację był odpowiedzialny właśnie generał Bryś.

Kim jest generał Mirosław Bryś?

To oficer Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1995) i Akademii Obrony Narodowej, gdzie obronił magisterium w 2004 roku.

W latach 1995–2009 służył w 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej, a następnie zajmował różne stanowiska, w tym dowódcy 6 Batalionu Powietrznodesantowego i zastępcy dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej. W 2017 roku objął stanowisko dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Służył również w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku i Afganistanie. W 2022 roku został powołany na stanowisko dyrektora Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” i pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, gdzie później objął stanowisko szefa. 3 maja 2023 roku był awansowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stopień generała brygady​​​​.