Nie chcę poddawać w wątpliwość bardzo osobistych spraw. Skoro panowie związani z panem Ziobro utrzymują, że jest on chory, to życzę mu powrotu do zdrowia, ale uważam że choroba nie zwalnia go z odpowiedzialności i konieczności przesłuchania. Komisje i prokuratorzy zdecydują, czy można przesłuchać świadka – powiedział "Super Expressowi" minister spraw wewnętrznych, Marcin Kierwiński.

Ostra reakcja Suwerennej Polski

Na te słowa ostro zareagował polityk Suwerennej Polski.Polacy mają dość języka nienawiści serwowanego przez PO. Nie ma co się spodziewać empatii od takich ludzi jak Kierwiński - stwierdził wiceszef partii Michał Wójcik. Oni mają problem, bo rząd Tuska jest coraz gorzej oceniany. Nie ma spokoju, nie ma bezpieczeństwa, jest rozchwiana scena polityczna. I jest brak empatii w przypadku ministra Ziobro, który jest bardzo ciężko chory - powiedział. Rozwalają Polskę i to my ich wkrótce rozliczymy! Wytrzymamy to, przeczekamy i ich sami rozliczymy - zapowiedział Wójcik.

Ziobro jest chory na raka

U Zbigniewa Ziobry lekarze zdiagnozowali zaawansowany nowotwór złośliwy. Ta diagnoza spadła na niego i na nas niczym grom z jasnego nieba. Zbigniew Ziobro konsultował tę sytuację w kilku ośrodkach onkologicznych. Zdecydował się na natychmiastową radykalną terapię, jako jedyną drogę ratującą w tej sytuacji życie - wyjaśniał wcześniej Patryk Jaki, który pełni obowiązki prezesa Suwerennej Polski.