"Składamy z @michal.szczerba wniosek do PKW o to, aby przyjrzała się czy z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości była finansowana kampania wyborcza PiS. Te miliony będą rozliczone! Bo Polacy oczekują - że złodziejstwo zostanie rozliczone - napisał w mediach społecznościowych poseł KO Dariusz Joński. "Dzisiejszy dzień jest początkiem sprawiedliwości w Funduszu Sprawiedliwości" - dodał.

"Fundusz Sprawiedliwości traktowali jak partyjny bank"

Fundusz Sprawiedliwości traktowali jak partyjny bank i wydawali, na co chcieli. W dużej mierze pieniądze szły dla kandydatów PiS-u, którzy rozdawali tostery, lodówki, pralki, czeki, albo wozy bojowe, żeby zwiększyć swoje szanse w kampanii wyborczej. To wszystko musi być rozliczone -podkreślił w rozmowie z Dziennik.pl Dariusz Joński.

Prokuratura bada te duże sprawy dotyczące funduszy i stowarzyszeń, na które szły ogromne pieniądze, a my dzisiaj składamy wniosek do PKW, żeby sprawdziła, czy nie było to nielegalne finansowanie kampanii, dlatego, że tylko politycy tej jednej partii Zbigniewa Ziobro mogli robić zdjęcia sobie i przekazywać na konferencjach sprzęt, czeki na ogromne kwoty, co zwiększało ich szanse w kampaniach wyborczych, więc chcemy, żeby PKW dokładnie to sprawdziła - podkreślił poseł KO.