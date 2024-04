Piotr Gliński w rozmowie na antenie Radia Zet ocenił, że bardzo wielu prokuratorów i sędziów łamie od dłuższego czasu łamie prawo, angażując się politycznie w wiele akcji politycznych.

- Całe te Wolne Sądy, Iustitia, czy stowarzyszenia prokuratorskie, w których działa pani Wrzosek robią to od lat - wskazał polityk PiS.

Dodał, że "ostatnia sprawa to ewidentny przykład zaangażowania politycznego pani prokurator Wrzosek", nawiązując do składania przez prokurator Ewę Wrzosek wniosków do sądów mających zablokować działania PiS w sprawie mediów publicznych. Miało wtedy dojść do szeregu nieprawidłowości - o sprawie informowaliśmy.

Gliński o interwencjach u polityków: Pokazówa

Polityk odniósł się też do ostatnich wydarzeń związanych z siłowym wchodzeniem do mieszkań polityków Suwerennej Polski i aresztowaniami. - Niepokojące jest to, że zaczyna się od wyłamywania drzwi i siłowego wchodzenia do mieszkań polityków - mówił polityk PiS i dodał, że w jego opinii to "pokazówa, żeby zasłonić brak 100 konkretów".

- Pan Tusk zaklinał się wielokrotnie, że w ciągu 100 dni zrobi 100 konkretów. Nieudolność albo oszustwo rządu Tuska, by zasłonić niewygodne informacje - dodał. Ocenił także, że "niezrealizowanie 100 konkretów w 100 dni to jest polityczne oszustwo".