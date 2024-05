W jednym, z pierwszych wpisów Niesiołowski wyznał, że jeszcze "trochę sobie nie radzi". "Proszę o wyrozumiałość, wszystkich kochających wolność, czyli nie pisowców pozdrawiam. Teraz najwazniejsze to ukarać złodziei i szubrawców, odebrać im to co ukradli i przestać bredzić, że najważniejsza jest frekwencja. Najważniejsze żeby PiS przegrało" - napisał.

Reklama

Kolejny wpis również dotyczył polityki. "Jaki piękny jest świat, w którym złodzieje i szubrawcy już nie rządzą w dużym europejskim kraju, a jest szansa ze staną przed sądem. Trochę wolno to idzie, ale pośpiech wiadomo przy czym jest wskazany. Miłego dnia" - napisał Niesiołowski.

Reakcje na pierwszy wpis

Pierwszy wpis Stefana Niesiołowskiego skomentowali politycy, którzy chętnie korzystają z platformy. "Znakomicie. Bardzo się cieszę" - napisał Krzysztof Luft. Podobny komentarz zamieścił Andrzej Rozenek.

"Witaj, Stefanie!"- tak z kolei przywitał Niesiołowskiego Jacek Protasiewicz.