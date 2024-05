4 czerwca 1989 wybraliśmy wolność i Zachód. 4 czerwca rok temu maszerowaliśmy, by to odzyskać. 4 czerwca 2024 spotkajmy się, by tego nie stracić. Warszawa, Plac Zamkowy, 18.00 - napisał na X (dawniej Twitter) - premier Donald Tusk.

Eurowybory 2024. Manifestacja przedwyborcza

Szef KO zwołuje bowiem manifestację przed wyborami europejskimi, które mają się odbyć 9 czerwca 2024.