W ramach spotkań przedwyborczych prezes PiS Jarosław Kaczyński odwiedzał we wtorek województwo łódzkie. Na spotkaniu w Sieradzu frekwencja był niewielka i było spokojnie. W Łowiczu pojawiło się więcej emocji. W pewnym momencie pojawił się przeciwnik Jarosława Kaczyńskiego i PiS, który, stojąc w oddali, zaczął krzyczeć "przeproś" i "złodzieje".

Jak podaje TVN24, doszło do przepychanki, a w pewnym momencie wręcz do bójki. Jeden z jej uczestników wyjął gaz i zaatakował tego mężczyznę, który chwilę wcześniej krzyczał do Jarosława Kaczyńskiego.

Zajście wyglądało bardzo niebezpiecznie. Na miejscu nie było policji. W końcu ten mężczyzna, który dostał gazem w oczy, odsunął się na bok. Podczas rozmowy z TVN24 mówił, że chciał po prostu wyrazić swój sprzeciw wobec Jarosława Kaczyńskiego i PiS.

Mężczyzna już wcześniej wielokrotnie protestował w Łowiczu, kiedy na przykład w mieście był prezydent Andrzej Duda.