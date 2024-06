"Nie zmyjesz krwi Premierze oskarżając niewinnych i siejąc nienawiść. To wy przez lata szczuliście na polskich żołnierzy, nazywając ich śmieciami i mordercami. To wy zakuliście ich w kajdany, bo bronili naszej Ojczyzny. To wy to ukrywaliście półtora miesiąca, żeby nie wypłynęło przed wyborami"- napisał na X Zbigniew Ziobro.

Reklama

Według Ziobry, Bodnar sparaliżował pracę prokuratury krajowej. Prok. Janeczek został lakonicznie poinformowany o użyciu broni dopiero 6 tygodni po fakcie, choć zgodnie z prawem powinien być zaalarmowany natychmiast, tego samego dnia. Wtedy mógłby od razu zacząć działać i ochronić tych żołnierzy" - stwierdził były minister.

"Zrzucasz winę na kozła ofiarnego"

"I dzisiaj, zamiast tak potrzebnego słowa: przepraszam, zrzucasz swoją winę na kozła ofiarnego. Jak w mafii, która problemu nie rozwiązuje, tylko go likwiduje. Powiedziałeś też wczoraj, że Ojczyzna i Rodacy nie zapomną zabitego żołnierza. I tu masz rację - nigdy tego Ci nie zapomną…" - podsumował Ziobro.

Co stało się na granicy?

Tusk zdecydował dziś o odwołaniu zastępcy prokuratora generalnego ds. wojskowych Tomasza Janeczka. To pokłosie afery na granicy z przełomu marca i kwietnia. Kilku żołnierzy zostało aresztowanych przez Żandarmerię Wojskową za oddanie strzałów ostrzegawczych w stronę uchodźców. Cała sprawa wyszła na jaw dopiero parę dni temu.