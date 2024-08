O złożeniu dymisji Ciążyński poinformował na wspólnej konferencji prasowej z liderem Lewicy, wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Płacenie służbową kartą na wakacjach

Wcześniej portal Wirtualna Polska podał, że Ciążyński pojechał na prywatne wakacje do Słowenii służbową limuzyną i "dwukrotnie zatankował pojazd, płacąc służbową kartą". Jak dodano, auto i karta należą do Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (PORT) wchodzącego w skład ogólnopolskiej Sieci Badawczej Łukasiewicz, gdzie Ciążyński pracował przed objęciem funkcji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Czarzasty podkreślił, że stoi u boku Ciążyńskiego, ponieważ - jego zdaniem - liderzy powinni w każdej sytuacji wspierać ludzi, z którymi pracują.Są standardy, które obowiązują wszystkich. Nie dlatego mówiliśmy w trakcie wyborów do parlamentu polskiego, że będziemy te standardy wykonywali i przestrzegali, żeby tego nie robić - stwierdził. Jak dodał, podobnej postawy oczekuje od wszystkich członków koalicji rządzącej.

Wicemarszałek Sejmu dopytywany przez dziennikarzy o zastępcę Ciążyńskiego na stanowisku wiceministra sprawiedliwości odpowiedział, że rozmawiał o tym z szefem resortu Adamem Bodnarem. To są sprawy, którymi się zajmiemy, jak przyjdzie na to czas - podkreślił.

Tłumaczenie Bartłomieja Ciążyńskiego

Nie miałem wiedzy, że nie mogę tak uczynić- powiedział Ciążyński. Dodał, że środki, które wydał na tankowanie, "zwrócił na konto" i przeprosił "za zaistniałą sytuację".

Ten błąd wymaga odpowiedzialności i konsekwencji, w związku z tym w dniu dzisiejszym złożyłem rezygnację z zajmowanego stanowiska podsekretarza stanu w MS - oświadczył Ciążyński.

Komentarz Donalda Tuska

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk, który napisał na platformie X, że "błędy się zdarzają, ale trzeba za nie płacić" i że "dotyczy to w szczególności ludzi władzy". Dodał, że "wiceminister z całą pewnością wie, co powinien zrobić".

Niedługo później szef rządu zareagował na decyzję Ciążyńskiego. "Dymisja przyjęta" - napisał Tusk na X.

Kim jest Bartłomiej Ciążyński?

Bartłomiej Ciążyński to były wiceprezydent Wrocławia, do 2023 roku radny miejski i szef tamtejszego klubu Lewicy.

Jak wynika z informacji, które Ciążyński zamieszcza o sobie w mediach społecznościowych, jest też radcą prawnym, który przez 12 lat prowadził swoją kancelarię.

Ciążyński podsekretarzem stanu w resorcie sprawiedliwości został 5 lipca.