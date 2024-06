Ignaczak-Bandych z Kancelarią Prezydenta jest związana od początku pierwszej kadencji Andrzeja Dudy - od 7 sierpnia 2015 r. pełniła funkcję dyrektor generalnej, zaś od 8 października 2020 r. – szefowej KPRP.

Reklama

Powodem jest stan zdrowia

W rozmowie z PAP poinformowała, że poprosiła prezydenta Andrzeja Dudę o odwołanie z funkcji szefowej jego Kancelarii. Powodem jest stan mojego zdrowia, który pogorszył się w ostatnich miesiącach. To jest stanowisko wymagające ogromnego poświęcenia i aktywności - powiedziała Ignaczak-Bandych. Jak przekazała, prezydent przychylił się do jej prośby; do odwołania ma dojść w tym tygodniu.

"Wielki zaszczyt i ogromne wyzwanie"

Praca z panem prezydentem to wielki zaszczyt i ogromne wyzwanie. Dzięki panu prezydentowi mogłam uczestniczyć w niezwykle ważnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych. Zawsze duma mnie napełniała tym, w jaki sposób prezydent prowadzi polskie sprawy, ale teraz czas na odpoczynek, zajęcie się zdrowiem i rodziną - podsumowała w rozmowie z PAP.=