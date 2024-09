Będziemy musieli mądrze i szybko rozdysponować miliardy złotych, tak aby trafiły tam gdzie są naprawdę potrzebne. Trzeba współpracy z administracją, ze służbami, z samorządem. Szukałem kogoś, kto jest rzeczywiście i ma wykształcenie techniczne, jest doświadczonym politykiem jeśli chodzi o zarządzenie, ma doświadczenie samorządowe, ma doświadczenie z instytucjami kryzysowymi. I szczerze powiedziawszy, taka osoba nasunęła mi się od razu - do niedawna minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński - powiedział Tusk na posiedzeniu sztabu kryzysowego.

Premier poinformował, że Kierwiński złoży mandat eurodeputowanego i jutro rozpocznie pracę pełnomocnika rządu ds. odbudowy we Wrocławiu

Gronkiewicz-Waltz zastąpi Kierwińskiego w Brukseli?

Kto może zastąpić nowego pełnomocnika w europarlamencie? W czerwcowych wyborach do PE Kierwiński zdobył mandat europosła startując z listy KO w okręgu warszawskim (nr 4), uzyskał 143 179 głosów. Oprócz niego, mandaty w tym okręgu z listy KO uzyskali dotychczasowi posłowie: Kamila Gasiuk-Pihowicz (137 811 głosów) i Michał Szczerba - 120 667 głosów.

Czwarty wynik na liście KO uzyskała była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, na którą głos oddało 94 474 wyborców (7,24 proc.), ale w czerwcu to nie wystarczyło, by dostać do PE. Jednak po rezygnacji Kierwińskiego, to właśnie była prezydent stolicy jako pierwsza może objąć po nim mandat eurodeputowanej