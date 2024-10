Nowi wiceprezesi PiS

Błaszczak ogłosił, że w wyniku fuzji do kierownictwa PiS dołączyli nowi wiceprezesi – Patryk Jaki oraz Michał Wójcik, którzy będą pełnić swoje funkcje do momentu powrotu do zdrowia ministra Zbigniewa Ziobry.

Zmiany w Komitecie Politycznym PiS

W trakcie spotkania uzupełniono skład Komitetu Politycznego PiS, do którego dołączyli Beata Kempa, Rafał Bochenek, Michał Woś i Michał Wójcik. To kolejne kroki w budowaniu silniejszej struktury partii po połączeniu z Suwerenną Polską.

Powołanie nowego Komitetu Wykonawczego PiS

Błaszczak dodał, że utworzono także nowy organ w strukturach partii – Komitet Wykonawczy, liczący 29 członków. 26 osób zostało wybranych podczas posiedzenia Rady Politycznej, a trzy kolejne dołączyły z urzędu. To ważny element w reorganizacji partii po połączeniu z nowym ugrupowaniem.

Nowe nominacje w PiS. Witek i Błaszczak na czołowych stanowiskach

Była marszałek Sejmu, Elżbieta Witek, została wybrana na funkcję wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję ogłoszono po zakończeniu sobotniego kongresu oraz posiedzenia Rady Politycznej PiS, które odbyły się w Przysusze.

Mariusz Błaszczak szefem Komitetu Wykonawczego

Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, poinformował, że były wicepremier Mariusz Błaszczak został mianowany szefem nowo utworzonego Komitetu Wykonawczego PiS, wzmacniając tym samym swoją pozycję w partii.

Połączenie PiS i Suwerennej Polski

Bochenek odniósł się także do uchwały dotyczącej połączenia Prawa i Sprawiedliwości z Suwerenną Polską, podkreślając, że "przytłaczająca większość" członków Rady Politycznej poparła tę decyzję, wspierając lidera PiS, Jarosława Kaczyńskiego.

Przyszłe decyzje regionalne

Rzecznik partii dodał, że w najbliższych tygodniach odbędą się wybory regionalne, podczas których wyłonieni zostaną liderzy poszczególnych okręgów. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane w nadchodzących dniach.