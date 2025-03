Putin na Kremlu szykuje się do świętowania

Donald Trump w ostatnich tygodniach mocno zbliżył się do Władimira Putina. Jednak już niedługo amerykański prezydent będzie miał jeden powód, by nie pałać aż tak wielką sympatią do dyktatora z Moskwy, który już zapewne na Kremlu mrozi szampany. Powód do świętowania jest dość śliski. Dosłownie!

Reklama

Trump namaścił Gretzky'ego na gubernatora Kanady

Trump to przyjaciel Wayne'a Gretzky'ego. Prezydent USA marzy, by w przyszłości Kanada stałą się 51. stanem USA. W roli jego gubernatora widzi legendarnego hokeistę. Na razie namawia 64-latka na start w wyborach i zajęcie miejsca premiera Justina Trudeau.

Nie jest żadną tajemnicą, że Trump i Gretzky darzą się wielką sympatią, a słynny sportowiec dał się poznać jako wielki zwolennik obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dlatego Trump na pewno nie będzie zadowolony, gdy Kanadyjczyk zostanie pozbawiony rekordu strzeleckiego wszech czasów w lidze NHL.

Ulubieniec Putina zabierz rekord przyjacielowi Trumpa

Gretzky swój rekord straci na rzecz Aleksandera Owieczkina, czyli ulubieńca Władimira Putina. To tylko kwestia czasu. Owieczkin zdobył gola dla Washington Capitals w wygranym 3:2 po dogrywce wyjazdowym meczu z New York Rangers. Rosyjski hokeista potrzebuje już tylko dziewięciu bramek, by wyrównać osiągnięcie Gretzky'ego.

Owieczkin ma obecnie na swoim koncie 885 goli. W tym sezonie w 46 meczach umieścił już krążek w siatce 32 razy. Możliwe, że rekord 894 bramek Gretzky'ego pobiłby już wcześniej, ale na przełomie listopada i grudnia opuścił 16 spotkań z powodu kontuzji.

Owieczkin następcą Putina na Kremlu?

Reklama

Owieczkin oprócz swoich wielkich dokonań na lodowej tafli znany jest też z uwielbienia dla obecnego prezydenta Rosji. Gracz Wahington Capitals zna się z Putinem prywatnie. Owieczkin bardzo często w mediach społecznościowych zamieszcza wspólne zdjęcia z Putinem.

Według dziennikarza stacji "Fox News", Douglasa MacKinnona to właśnie Owieczkin może zastąpić Putina na czele rosyjskiego państwa.Putin kiedyś ustąpi. To pewne. A co dalej? Kto wypełni po nim próżnię? Jako osoba posiadająca dość sporą wiedzę polityczną, mogę jedynie powiedzieć, że Aleksander Owieczkin spełnia wiele kryteriów. Nigdy nie mów nigdy - napisał MacKinnon cytowany przez rosyjski "Sports.ru".