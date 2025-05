Latarnik” i „Porównywarka” – dwa kliknięcia, jasna diagnoza

Jeśli chcesz szybko sprawdzić, który kandydat naprawdę myśli podobnie jak Ty — bez przesiadywania godzinami nad programami wyborczymi — są na to wygodne narzędzia. Dwa z nich zyskały szczególną popularność wśród wyborców ceniących konkrety i neutralność:

MamPrawoWiedziec.pl od lat prowadzi interaktywny test – odpowiadasz na kilkanaście pytań, a algorytm pokazuje, z którymi kandydatami masz najwięcej punktów wspólnych. Strona linkuje też pełne ankiety i cytaty z wypowiedzi polityków.

„Latarnik wyborczy 2025" przygotowany przez zespół politologów publikuje tabelę z najważniejszymi obietnicami (gospodarka, zdrowie, klimat, polityka zagraniczna). Poszczególne postulaty możesz filtrować i drukować. Masz także możliwość wypełnienia ankiety, jak w przypadku MamPrawoWiedziec.pl

Dlaczego warto? Oba narzędzia są neutralne – zbierają deklaracje kandydatów, nie oceniają ich.

Oficjalna strona PKW – wersja „zero komentarza”

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia skany dokumentów rejestracyjnych. Znajdziesz tam skrócone programy lub listy poparcia, podpisane własnoręcznie przez kandydatów – zero dziennikarskich interpretacji. To dobre miejsce, jeśli chcesz „oryginał w PDF-ie” i samemu ocenić, co jest w środku.

Zestawienia eksperckie w jednym artykule

Serwisy prawno-ekonomiczne publikują pogłębione „ściągi”. Dobry przykład to ranking Infor.pl, który w jednej tabeli porównuje wykształcenie, zawód, kluczowe postulaty i najnowsze sondaże całej trzynastki kandydatów.

Szybki „fact-check” – adresy, którym możesz zaufać

W kampanii wyborczej łatwo się pogubić – emocje, hasła, szybkie riposty i liczby rzucane bez kontekstu. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę jest prawdą, a co tylko dobrze brzmi, warto sięgnąć po sprawdzone źródła fact-checkingu. Oto miejsca, którym możesz zaufać.

Demagog.pl i AFP Sprawdzam – sprawdzają liczby padające w kampanii.

– sprawdzają liczby padające w kampanii. OKO.press – weryfikuje zarówno memy, jak i wystąpienia telewizyjne.

Wystarczy wpisać nazwisko kandydata w ich wyszukiwarkach, by zobaczyć, które tezy zostały oznaczone jako „fałsz” lub „manipulacja”.

Dwie zasady, by nie wpaść w informacyjny chaos

W natłoku informacji łatwo o chaos – zwłaszcza w kampanii, gdzie każdy chce mieć ostatnie słowo. Zanim podejmiesz decyzję, warto zachować zdrowy dystans i zastosować dwie proste zasady, które pomogą Ci oddzielić fakty od szumu.

Sprawdź datę publikacji. Programy ewoluują; artykuł sprzed miesiąca może nie uwzględniać nowych obietnic danego kandydata.

Programy ewoluują; artykuł sprzed miesiąca może nie uwzględniać nowych obietnic danego kandydata. Oddziel komentarz od źródła. Najpierw przeczytaj surową deklarację (np. PDF PKW), dopiero potem analizy komentatorów. Unikniesz „filtra emocji”.

Nie musisz śledzić każdego wystąpienia ani czytać setek stron PDF-ów. Korzystając z interaktywnych porównywarek, oficjalnych materiałów PKW i serwisów fact-checkingowych, w kilkanaście minut zorientujesz się, który program naprawdę do Ciebie przemawia. Dzięki temu przy urnie dokonasz świadomego wyboru.

Lista kandydatów w wyborach prezydenckich 2025 – na kogo możesz zagłosować

Na karcie do głosowania znajdziesz 13 nazwisk, ułożonych alfabetycznie. W wyborach zarejestrowani zostali:

Artur Bartoszewicz – ekonomista, wykładowca akademicki, kandydat niezależny

– ekonomista, wykładowca akademicki, kandydat niezależny Magdalena Biejat – wicemarszałkini Senatu, reprezentuje Nową Lewicę

– wicemarszałkini Senatu, reprezentuje Nową Lewicę Grzegorz Braun – poseł, lider Konfederacji Korony Polskiej

– poseł, lider Konfederacji Korony Polskiej Szymon Hołownia – marszałek Sejmu, lider Polski 2050

– marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Marek Jakubiak – przedsiębiorca, były poseł, lider Federacji dla Rzeczypospolitej

– przedsiębiorca, były poseł, lider Federacji dla Rzeczypospolitej Maciej Maciak – publicysta, kandydat niezależny

– publicysta, kandydat niezależny Sławomir Mentzen – poseł, współprzewodniczący Konfederacji Wolność i Niepodległość

– poseł, współprzewodniczący Konfederacji Wolność i Niepodległość Karol Nawrocki – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, kandydat wspierany przez PiS

– prezes Instytutu Pamięci Narodowej, kandydat wspierany przez PiS Joanna Senyszyn – była posłanka i europosłanka, kandydatka niezależna

– była posłanka i europosłanka, kandydatka niezależna Krzysztof Stanowski – dziennikarz, twórca Kanału Zero

– dziennikarz, twórca Kanału Zero Rafał Trzaskowski – prezydent Warszawy, kandydat Koalicji Obywatelskiej

– prezydent Warszawy, kandydat Koalicji Obywatelskiej Marek Woch – prawnik, kandydat Bezpartyjnych Samorządowców

– prawnik, kandydat Bezpartyjnych Samorządowców Adrian Zandberg – poseł, współprzewodniczący partii Razem, reprezentuje Lewicę

Nie musisz śledzić każdej debaty i przeszukiwać internetu po nocach. Wystarczy kwadrans z dobrym źródłem, by wybrać kandydata, który naprawdę mówi Twoim językiem. Głosuj świadomie – bo to Ty decydujesz.