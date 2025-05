Na środowej konferencji prasowej w Sejmie posłowie KO Witold Zembaczyński, Konrad Frysztak i Jacek Niedźwiedzki przypomnieli wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z marca 2022 roku, kiedy to prezes PiS zaproponował wprowadzenie misji pokojowej NATO w Ukrainie.

Co powiedział Jarosław Kaczyński w 2022 roku?

Potrzebna jest misja pokojowa NATO lub szerszego układu międzynarodowego, która będzie w stanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy – mówił wówczas szef Prawa i Sprawiedliwości.

Zembaczyński stwierdził, że w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu krąży fake news o tym, że Polska planuje wysłać swoich żołnierzy do Ukrainy. Jedyna osoba, której po głowie chodziły mięsne szturmy z udziałem polskich młodych żołnierzy (na Ukrainie), to Jarosław Kaczyński – ocenił poseł KO. My jako członkowie komisji obrony narodowej mówimy to wprost, jasno i wyraźnie – polskie wojska nie trafią na ukraiński front. Mamy zupełnie inne cele i będziemy bronić Polski tutaj – oświadczył Zembaczyński.

Frysztak podkreślił, że obecnie Kaczyński nie tworzy rządu i nie odpowiada za polską armię. Po wyborach 15 października 2023 roku PiS straciło władzę. Po tych wyborach zdecydowaliście, że bezpieczeństwo Polski zostanie powierzone w odpowiedzialne ręce – powiedział. Poseł KO wskazał, że premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jednoznacznie deklarują, że żaden polski żołnierz nie będzie walczył w Ukrainie. To nie zmienia faktu, że na nas – jako Polsce – są obowiązki wspierania. Ukraina walcząc pomaga naszemu krajowi – ocenił Frysztak.

Co Kaczyński myśli o własnej propozycji w 2025 roku?

W lutym br. Kaczyński został zapytany na konferencji prasowej, czy wyobraża sobie sytuację, w której polscy żołnierze uczestniczą w misji pokojowej na Ukrainie. Prezes PiS stwierdził, że trzy lata temu była zupełnie inna sytuacja. To była propozycja misji pokojowej, oczywiście z udziałem armii amerykańskiej, która miała wkroczyć na tereny, gdzie nie toczyła się wojna, ale później rozwijać się i w ten sposób przekonywać Putina, że jego nadzieja na podbój Ukrainy jest całkowicie bezpodstawna. W ówczesnej sytuacji to by radykalnie poprawiło sytuację strategiczną wojsk ukraińskich – ocenił prezes PiS.

Według niego, "dziś mamy stan, w którym polskie społeczeństwo tego rodzaju operacji z całą pewnością nie zaakceptuje". Jeśli nie żyjemy dziś w państwie demokratycznym, to jednak chcemy żyć w państwie demokratycznym i sądzimy, że ta demokracja bardzo szybko do Polski wróci. W związku z tym realizacja tego rodzaju przedsięwzięć, wbrew wyraźnej woli społeczeństwa, jest niemożliwa. To jest możliwe tylko w systemie niedemokratycznym – stwierdził Kaczyński.